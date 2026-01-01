Глава Прикамья выступит с ежегодным Посланием 27 мая Трансляцию выступления Дмитрия Махонина можно будет посмотреть ВКонтакте

Константин Долгановский

В среду, 27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступит с Посланием, в котором подведёт итоги работы и расскажет о планах по развитию края. Об этом глава Прикамья сообщил на своей странице в соцсетях.

«Сегодня Прикамье сталкивается с новыми угрозами. Главный наш ответ на них — идти вперед! Перед нами, перед каждым регионом страны стоит задача повышения эффективности во всех сферах экономики. Об этом и о наших общих достижениях расскажу во время Послания», — написал Махонин.

Трансляцию можно посмотреть на странице губернатора ВКонтакте. Начало — в 16:00.

