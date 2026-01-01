За ночь вандалы разгромили в Перми три остановки

Министерство транспорта Пермского края

26 мая сотрудники «Дорожно-эксплуатационной службы», обслуживающей ш. Космонавтов в Перми, при патрулировании обнаружили факт вандализма. Кто-то разбил стёкла на трёх новых остановках, установленных в прошлом году. Были повреждены остановочные комплексы «Спортшкола Олимпиец» и «Песьянка».

Краевое Управление автомобильных дорог и транспорта уже обратилось в полицию с заявлением о произошедшем. Сотрудники «ДЭС» оперативно убрали осколки. Для восстановления остановок потребуется время и дополнительные финансовые ресурсы, отметили в минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено с 20:00 25 мая до 02:00 26 мая. «Если вы были свидетелем этого инцидента, знаете виновных или у вас есть видеозаписи с видеорегистратора, просим вас связаться с нами через сообщения в группе Минтранса ВКонтакте», — обратились к горожанам чиновники.

