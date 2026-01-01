5G режим в Пермском крае чаще используют жители в возрасте 35-44 лет Быстрая передача данных популярнее у мужчин

Константин Долгановский

Жители Пермского края поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики МегаФона, чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями оказались Весы и Водолеи. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге.

Интересно, что среди пермяков самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Весов и Водолеев. На них приходится почти четверть всех подключений в регионе. Больше других текущие возможности устраивают Стрельцов и Раков — они реже других подключают 5G режим.

Рейтинг самых спешащих регионов возглавляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская и Свердловская областей и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. Пермяки находятся в третьей десятке этого рейтинга.

«В условиях цифровизации жизни скорость мобильного интернета перестала быть просто техническим параметром. Наше исследование показало, что абоненты, для которых важна быстрая загрузка, формируют устойчивый и лояльный сегмент рынка. Они пользуются услугами связи оператора более трёх лет, ценят качество связи и готовы пробовать услуги, которые повышают пользовательский комфорт. Можно сказать, что подключение 5G режима — это своеобразный маркер доверия со стороны клиентов», — отмечает руководитель бизнес-юнита тарифов и услуг МегаФона Татьяна Сулава.

5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.

