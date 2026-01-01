В Прикамье спасли подростков, отправившихся в плавание на плоту

Константин Долгановский

В Добрянском округе Пермского края вечером 26 мая произошло чрезвычайное происшествие. Пятеро подростков построили плот и решили отправиться в плавание по реке Тюсь. Однако из-за сильного течения им не удалось причалить к берегу. Об этом пишет «Рифей».

Для спасения ребят была задействована аэролодка. Благодаря оперативным действиям спасателей, подростки были эвакуированы с реки. Никто из них не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

