Почетными гражданами Перми стали Олег Третьяков и Ирина Кулёва

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы было поддержано предложение главы города Эдуарда Соснина о награждении званием «Почетный гражданин Перми» Олега Третьякова и Ирину Кулёву.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков был удостоен этого звания за значительные достижения в области топливно-энергетического комплекса, активную благотворительность и весомый личный вклад в социально-экономическое развитие города. Его деятельность способствует укреплению экономики, созданию рабочих мест и увеличению инвестиционной привлекательности Перми. С 2018 года Третьяков руководит кафедрой «Инновационные технологии добычи нефти» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для нефтяной отрасли.

Директор муниципального автономного учреждения культуры «ПермьКонцерт» Ирина Кулёва получила звание за большой личный вклад в воспитание молодежи, популяризацию народного творчества и сохранение культурных традиций. Она является основателем и художественным руководителем детского фольклорного ансамбля «Воскресение». Ирина активно участвует в реализации значимых культурных проектов, уделяя особое внимание сохранению традиционного искусства и работе с подрастающим поколением. За четыре десятилетия работы в сфере культуры она подготовила множество талантливых артистов, чьи успехи были отмечены на всероссийском и международном уровнях.

Звание «Почетный гражданин города Перми» присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения, способствующие развитию города и повышению его авторитета на национальном и международном уровнях.

Торжественная церемония вручения наград состоится 12 июня, в День города. Почётные граждане получат диплом, удостоверение и нагрудный знак, а их имена будут внесены в памятную книгу города.

