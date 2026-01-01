В Прикамье стартовала Неделя отказа от табака По данным краевого минздрава, в регионе курит каждый четвёртый житель

Константин Долгановский

В Пермском крае началась ежегодная Неделя отказа от табака, приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель акции — привлечь внимание к опасности курения и поддержать тех, кто решил избавиться от этой вредной привычки. В рамках мероприятий специалисты рассказывают о вреде табака и предлагают помощь желающим бросить курить.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 1,3 млрд курильщиков. Ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирает примерно 8 млн человек, из которых 1,2 млн — пассивные курильщики. В России курение становится косвенной причиной до 15% всех смертей. Табачный дым содержит свыше 7 тыс. химических соединений, из которых не менее 250 признаны вредными, а 70 — канцерогенными, провоцирующими развитие онкологических заболеваний.

В Пермском крае, по информации регионального Минздрава, курение остаётся одним из ключевых факторов предотвратимой смертности. Каждый четвёртый житель региона курит, что приводит к примерно 9% всех смертей в крае. Особенно высок риск летальных исходов от рака лёгких, бронхов и трахеи — до 90% таких случаев связаны с курением. Средняя продолжительность жизни курильщика на девять лет меньше, чем у некурящего, а рак лёгких у них встречается в 10 раз чаще.

В Минздраве Пермского края подчёркивают: курение — не просто вредная привычка, а болезнь, вызывающая стойкую физическую и психологическую зависимость. Вред организму наносится с первой же затяжки: продукты горения сразу начинают разрушать клетки. Кроме того, регулярное попадание никотиновых продуктов в желудок увеличивает риск развития рака полости рта, пищевода и желудка.

