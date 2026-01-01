«Парма» продлила контракт с капитаном Станиславом Ильницким Он играет в команде с 2023 года

Пермская «Парма» объявила о продлении сотрудничества с капитаном и форвардом команды Станиславом Ильницким. Новое соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по схеме «1+1», что позволит игроку остаться в клубе ещё как минимум на сезон. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Ильницкий защищает цвета «Пармы» с 2023 года и уже успел стать одним из лидеров коллектива. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 43 матчах, восемь из которых начал в стартовой пятёрке. Его средние показатели составили 3,5 очка, 4,4 подбора, 1 результативную передачу и 0,8 перехвата за 19 минут 20 секунд на площадке.

«Я очень рад остаться в по-настоящему баскетбольном городе с лучшими болельщиками! Спасибо клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие. С нетерпением жду момента, когда вновь смогу почувствовать невероятную атмосферу, которую создают шестой игрок и клуб на матчах», — отметил Ильницкий.

Таким образом, «Парма» сохраняет в своих рядах опытного капитана, что должно положительно сказаться на результатах команды в предстоящем сезоне.

