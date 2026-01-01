В Перми завели уголовное дело из-за плохого состояния жилого дома Жильцы жаловались на протекающие трубы, повышенную влажность в квартирах и скопление мусора

В Перми возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом стали многочисленные жалобы жильцов и информация, распространившаяся в социальных сетях, о неудовлетворительном состоянии многоквартирного дома на ул. Луначарского, построенного в 1972 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По словам жителей, в подвалах дома скопился мусор, а трубы протекают, из-за чего в квартирах ощущается неприятный запах. Повышенная влажность приводит к разрушению фундамента и несущих конструкций здания. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, управляющая компания не принимает мер по устранению нарушений.

Уголовное дело возбудил Следственный отдел по Ленинскому району Перми. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

