В Перми общественный транспорт с 1 июня переходит на летнее расписание У маршрутов №9 и 13 изменится схема движения

Фото: департамент транспорта Перми

С наступлением лета в Перми меняется график работы автобусов и трамваев. Теперь городской транспорт будет ходить по летнему расписанию, что связано с привычным для этого времени года снижением пассажиропотока. В связи с этим горожан просят заранее планировать поездки и следить за обновлённым расписанием, сообщили в мэрии.

В расписание вносятся изменения, о которых ранее уже сообщалось. После завершения учебного года автобусные маршруты №9 и 13 возвращаются к своим стандартным схемам движения. Это стало возможным благодаря окончанию занятий в школах Индустриального района, из-за которых маршруты временно менялись.

В частности, маршрут №9 снова будет следовать до м/р Хмели, а маршрут №13 отменяет дополнительные рейсы для школьников между Нагорным и Песьянкой.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием, маршрутами и отслеживать движение транспорта в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или через его мобильное приложение. Все последние новости и изменения также оперативно публикуются в соцсетях «Пермский транспорт».

