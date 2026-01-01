В Прикамье проводят в последний путь участника СВО Ивана Синельникова Обстоятельства его гибели не уточняются

Максим Артамонов

Во время специальной военной операции погиб житель Пермского края Иван Синельников. Об этом сообщили в Нытвенском муниципальном округе.

На СВО он был гвардии ефрейтором, служившим в мотострелковом подразделении. Как и при каких обстоятельствах мужчина погиб, в администрации не уточнили.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. Военнослужащего проводят в последний путь 27 мая.

Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме досуга (ст. Григорьевская, ул. Октябрьская, 26), а гражданская панихида — в 11:00.

