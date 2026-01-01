В Перми расширят систему уличного оповещения о ЧС и установят 10 новых сирен На эти цели потратят 16 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие годы в Перми появится больше сирен для предупреждения жителей о чрезвычайных ситуациях. Это предусмотрено новой программой развития муниципальной системы оповещения, рассчитанной на 2026-2030 годы, сообщает «Рифей».

Уже в 2026 году в разных районах города установят 10 современных сирен. Больше всего новых устройств (3) появится в Индустриальном районе. В Мотовилихинском и Дзержинском районах установят по две сирены, а в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском — по одной.

На закупку и монтаж оборудования из городского бюджета выделят 16 млн руб. Новые сирены позволят оперативно информировать пермяков о возможных угрозах и повысят уровень безопасности в городе.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.