«Азот» выбирает лучших наставников

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялся конкурс «Лучший наставник», объединивший сотрудников, которые помогают новым специалистам уверенно адаптироваться на производстве и осваивать профессию.

В соревнованиях приняли участие 11 конкурсантов. Наставники решали практические кейсы, основанные на реальных производственных задачах. Среди конкурсных заданий — адаптация сотрудников без профильного образования, действия в нештатных ситуациях, разрешение конфликтов между наставником и стажером, применение методик пооперационного обучения, а также вопросы промышленной безопасности и охраны труда.

Жюри оценивало не только профессиональные знания конкурсантов, но и умение доступно объяснять сложные производственные процессы, аргументировать свою позицию, эффективно взаимодействовать с людьми и принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.

Оценку всех конкурсных этапов провел Совет наставников филиала. По итогам в число лучших наставников предприятия вошли Алена Золотарева, начальник смены цеха очистки стоков, Сергей Дементьев, оператор дистанционного пульта управления агрегата аммиака № 2 производства аммиака, Лилия Ермолаева, начальник смены цеха переработки газов, Алексей Ельцов, слесарь-ремонтник агрегата аммиака № 1 производства аммиака, Наталья Ведерникова, машинист насосных установок цеха переработки кислот.

По результатам голосования сотрудников в социальной сети предприятия был также присужден «Приз ученических симпатий». Наибольшее число голосов набрала Лейла Трубина, лаборант химического анализа производственной лаборатории.

Следующим этапом для победителей станет участие в корпоративном этапе конкурса, где встретятся победители аналогичных конкурсов всех бизнес-единиц Группы «Уралхим».

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В филиале «Азот» наставничество — это не просто передача профессиональных знаний, а важнейшая часть корпоративной культуры предприятия. Именно наставники помогают новым сотрудникам быстрее адаптироваться, почувствовать уверенность в профессии и стать частью большого коллектива. Конкурс «Лучший наставник» показывает, насколько сильны на предприятии традиции преемственности, ответственности и поддержки молодых специалистов.

