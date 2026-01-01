Беспилотники Росреестра обнаружили в Прикамье 26 га самовольно занятых земель Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Управление Росреестра по Пермскому краю активно применяет технологии аэрофотосъемки для защиты прав собственников и регулирования земельных отношений. Беспилотники ведомства позволяют обнаруживать незаконные захваты участков, заброшенные земли и незаконное строительство в труднодоступных местах, куда не может добраться инспектор. За три года (2023-2025) на более 600 участках без согласования с владельцами были выявлены нарушения, связанные с самовольным захватом прилегающих территорий. Общая площадь незаконно используемых земель составила 26 га. Обследования проводились в Ильинском, Чайковском, Кунгурском, Суксунском, Кишертском, Березовском и Губахинском округах.

С мая 2026 года Росреестр планирует провести аэрофотосъемку на площади более 2400 га. Основное внимание будет уделено поселку Кукуштан в Пермском округе, а также населенным пунктам Добрянского округа: Дивья, Залесная, Гари и Добрянка.

Современные технологии аэрофотосъемки, включая использование дронов, не только контролируют использование земель, но и создают точные цифровые карты. Эти карты сделают учет земельных участков более прозрачным, а права добросовестных владельцев — более защищенными.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.