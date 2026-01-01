На Пермский край надвигается жара и сильный ветер

В среду, 27 мая, в Прикамье установится необычная погода: теплый сектор глубокого циклона принесет тропический воздух с территории Казахстана на Средний Урал, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Из-за этого в Прикамье установится аномально высокая температура. Жарче всего будет в восточных районах края, где температура поднимется до +30°С. По всему региону ожидается +25…+30°С, а на юго-западе — до +20°С. Помимо жары, будет наблюдаться низкая влажность и сильный ветер.

Вечером возрастет риск шквальных порывов ветра. Жителям Перми советуют быть осторожными и следить за сообщениями МЧС.

