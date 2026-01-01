В Пермском краевом наркодиспансере открыли часовню Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере (ул. Петропавловская, 74) состоялось освящение часовни, посвящённой иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Об этом сообщили в краевом минздраве.

Как отметил священник Сергий Кармашев, член Общественного совета диспансера, настоятель Петропавловского собора в Перми и координатор по утверждению трезвости в Пермской епархии, часовня станет пространством для молитвы, духовной поддержки и утешения пациентов, их родственников и сотрудников диспансера. Здесь будут проводиться молебны, исповеди и соборования. Кроме того, планируется использовать это помещение для консультаций и занятий с зависимыми и их близкими в рамках Общины трезвости, созданной при Епархиальном обществе. Для пациентов, желающих получить помощь, будут организованы уроки Школы трезвости.

По словам представителей духовенства, врачи могут направлять пациентов в Школу трезвости после медицинских консультаций. Это особенно важно для тех, кто уже представляет угрозу для общества из-за своей зависимости. Специалисты отмечают, что приобщение к духовности может стать важным ресурсом в лечении зависимостей, дополняющим классическую терапию.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.