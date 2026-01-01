На автовокзале в Пермском крае пресечена незаконная торговля табаком Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Чайковском Пермского края пресечена незаконная продажа табачных изделий на автовокзале. Судебные приставы обязали местного предпринимателя прекратить торговлю табаком в здании автовокзала.

Как сообщили в ГУФССП по региону, нарушение федерального законодательства в области охраны здоровья граждан было обнаружено контролирующими органами. Специализированный табачный киоск находился с торца автовокзала, что противоречит закону, запрещающему продажу табачных изделий в помещениях и на территориях автовокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.

Суд признал деятельность предпринимателя незаконной, отметив, что такая практика способствует доступности табака для несовершеннолетних и пропаганде его употребления. Это противоречит государственной политике, направленной на снижение спроса на табачные изделия и предотвращение заболеваний, связанных с курением.

В отделение судебных приставов Чайковского поступило постановление о прекращении продажи табачных, никотинсодержащих и альтернативных продуктов с торца автовокзала. Судебный пристав уведомил предпринимателя о начале исполнительного производства и предупредил о возможных административных санкциях за неисполнение требований.

Предприниматель решил не дожидаться штрафов и добровольно прекратил торговлю.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.