В Перми идёт активная работа по строительству путепровода на шоссе Космонавтов Объект является частью этапа 4.1 по возведению ул. Строителей

Пресс-служба правительства Пермского края

Продолжаются работы по строительству нового путепровода на ш. Космонавтов в Перми. Между опорами 3 и 6 уложены металлические балки, параллельно идёт монтаж каркаса путепровода — поперечных балок и консолей.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что частично каркас уже готов между опорами №4, 5 и 6, рабочие начали работы по устройству несъёмной опалубки для последующего бетонирования плиты мостового полотна.

Одновременно с этим подрядная организация возводит опоры. На правом направлении уже готовы восемь промежуточных стоек-«тюльпанов», на левом — семь. Также на правом направлении началось строительство опоры №1.

Готовится также территория для организации подхода к путепроводу со стороны фабрики «Гознак» — здесь идёт переустройство коммуникаций и строительство ливневой канализации.

Добавим, что все работы над железной дорогой ведутся по согласованию с РЖД. Они проходят в так называемые «технологические окна» — паузы в прохождении поездов.

Строительство нового путепровода является частью этапа 4.1 по возведению ул. Строителей. Схема пролётного строения изменится, подмостовой габарит увеличится с 2,2 до 5,5 м, что позволит пропускать под путепроводом габаритный транспорт. Также после завершения всех работ количество полос увеличится с четырёх до шести.

На заседании правительства Пермского края в марте текущего года глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству транспорта Прикамья запустить техническое движение по половину путепровода до конца 2026 года. Полностью завершить объект планируется к ноябрю следующего года.

