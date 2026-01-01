Власти Перми на детский отдых летом направили 388,1 млн рублей В этом году в лагерях отдохнут почти 42 тысячи детей

Константин Долгановский

В Перми на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2026 году власти направили более 388,1 млн руб. Об этом в рамках Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы сообщила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

По словам чиновницы, финансирование летней оздоровительной кампании осуществляется за счёт средств краевого и городского бюджетов. Так, из региональной казны выделено 250,4 млн руб., из городского бюджета направлено 103,1 млн руб., а на организацию трудовой занятости молодёжи — 34,6 млн руб.

Из доклада Екатерины Мальцевой

Всего в этом году планируется охватить различными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости 41 875 детей (в прошлом году было 32 841).

В частности, в загородные, санаторные, профильные и палаточные лагеря отправят 7470 ребят (в 2025-м — 6725), в лагеря с дневным пребыванием — 22 385 (15 751), в разновозрастные отряды — 3450 (2805). В туристические походы отправятся 1 тыс. детей (в минувшем году их было 665), в трудовых отрядах побывают 5570 (такое же количество было в прошлом году), а лагеря труда и отдыха — 2 тыс. человек (в 2025-м — 1325).

Для детей из Перми откроют свои двери 43 загородных лагеря. Также будут задействованы более 150 учреждений образования, спорта, культуры и молодёжной политики, 36 спортивных объектов и площадок, 27 «модельных библиотек».

Екатерина Мальцева добавила, что в текущем сезоне спортивной занятостью планируется охватить более 18 тыс. детей. Речь идёт о занятиях на спортплощадках с привлечением инструкторов, о занятиях на общественных пространствах, о занятиях плаванием в рамках проекта «Аква-кайф» и учебно-тренировочных сборах.

