Началось возведение опоры №1 на правом направлении путепровода у «Мориона» в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В минтрансе региона рассказали о ходе работ на строительстве путепровода у «Мориона» в Перми.

В ведомстве сообщили, что подрядчик уже установил металлические балки между опорами №3, 4, 5 и 6 (отсчёт от Гознака), включая участок над железной дорогой.

Параллельно с этим рабочие монтируют поперечные балки и консоли, формируя каркас будущего путепровода. На данный момент каркас частично готов между опорами №4, 5 и 6.

На этом же участке строители приступили к устройству несъемной опалубки, которая в дальнейшем будет залита бетоном для мостового полотна.

Также продолжается строительство опор. Из всех промежуточных стоек-«тюльпанов» готово уже 15 из 16. На правом направлении установили все восемь стоек, а на левом — семь.

Началось возведение опоры №1 на правом направлении: залито свайное основание и установлен арматурный каркас.

Подрядчик приступил к подготовке территории для подходов со стороны Гознака. В рамках этих работ он переустраивает коммуникации — связь, хозяйственно-бытовую канализацию, электросети, а также строит ливневую канализацию.

Параллельно возводят подпорную стену на подходе со стороны Центрального рынка. На данный момент готовность стены составляет 80%.

Продолжаются работы по продлению ул. Строителей, которая в будущем будет проходить под путепроводом и выходить к ул. Карпинского (этап 4.2). Здесь ведется переустройство коммуникаций, строительство ливневой канализации и подготовка основания будущей дороги.

Напомним, открытие половины путепровода планируется уже в этом году.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.