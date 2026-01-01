На девятый Пермский марафон зарегистрировались более 10 тысяч человек Забеги состоятся 5 и 6 сентября

Виталий Кокшаров

По информации городского комитета по физической культуре и спорту, на девятый Пермский марафон записалось 10 240 участников из 38 регионов России и 286 городов. Известно, что в забеге на 21 км примет участие многократный чемпион России по бегу на длинные дистанции и рекордсмен страны на дистанции 42,2 км Владимир Никитин, представляющий Пермский край.

Программа марафона включает в себя 42,2 км — традиционный марафон, 21,1 км — полумарафон, забеги на 10 000, 5 000 и 1 000 метров, эстафету «Экиден» и забег на колясках. В этом году участников ждут новые форматы. На дистанции 2 500 метров пройдут костюмированный и семейный забеги, а также забег на результат, что добавит событию зрелищности и ярких эмоций.

Регистрация на дистанцию 1 000 метров для спортсменов 6—10 лет уже завершена. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте Russia Running.

Девятый Пермский марафон состоится 5—6 сентября 2026 года. Впервые за всю историю забега общее количество участников может достичь 20 тыс. человек. Каждому финишировавшему вручат сувенирную медаль с изображением белки.

Напомним, что сейчас беговой сезон в Перми в самом разгаре. Перед главным событием — Пермским марафоном — в городе пройдут забеги-спутники. 6 июня на территории кластера «Завод Шпагина» стартует урбан-трейл РУТС, который соберёт около 2 тысяч участников. 2 августа на лыжной базе «Динамо» пройдёт забег-спутник Пермь Трейл. Заключительный спутник «Счастливый забег» состоится 18 октября на центральной набережной Камы.

