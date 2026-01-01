В Перми МУП получило новое оборудование для обслуживания трамвайных путей

Администрация Перми

Предприятие «ПермГорЭлектроТранс», занимающееся обслуживанием трамвайных путей, пополнило свой автопарк двумя новыми машинами: аварийной «Газелью» и колёсным экскаватором-погрузчиком. Новая техника позволит оперативно устранять неисправности на трамвайных линиях.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, машины предназначены для быстрого ремонта рельсов, стрелочных переводов и других элементов инфраструктуры. «Газель» оснащена всем необходимым для проведения сварочных работ на месте: в салоне установлены сварочный аппарат и газосварочное оборудование. Для безопасной транспортировки баллонов с кислородом и пропаном предусмотрены специальные шкафы. Автомобиль рассчитан на перевозку до пяти человек, что позволяет бригаде работать без привлечения дополнительной техники. «Газель» также оборудована цветографической оклейкой и проблесковыми маячками.

Экскаватор-погрузчик, в свою очередь, объединяет функции экскаватора и погрузчика. Колёсное шасси обеспечивает высокую манёвренность, что особенно важно при работе на трамвайных путях. Машина используется для земляных работ, погрузки и перемещения строительных материалов, а также для очистки путей от снега.

