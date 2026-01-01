С начала года в Перми 46 детей-сирот получили жильё

Дмитрий Енцов

С начала 2026 года для детей-сирот власти Перми купили 72 квартиры, из них 45 уже передали новым владельцам. Также одному сироте передали освободившуюся муниципальную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что городские власти приобретают для детей-сирот не комнаты, а отдельные квартиры с минимальной площадью 28 кв. м. На 2026 год запланировано купить 137 таких квартир на общую сумму 623,5 млн руб.

Кроме того, сироты могут получить собственное жильё, используя жилищный сертификат от Министерства труда и социального развития Пермского края. На данный момент такие сертификаты получили 33 человека, из них 11 в 2025 году. Уже реализовано 23 сертификата.

