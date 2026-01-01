На полумарафоне в Перми за медпомощью обратились 8 человек Поделиться Твитнуть

Александра Посохина, организатор полумарафона «ЗаБег РФ» в Перми, сообщила, что во время мероприятия 23 мая за медицинской помощью обратились восемь участников. Об этом пишет perm.aif.ru.

Она напомнила, что старт соревнований пришлось отложить из-за объявленного режима «Беспилотная опасность», спортсмены около двух часов находились в укрытии. Несмотря на сложные условия, забег не отменили. С момента получения информации о безопасности до первого старта прошло всего 20 минут. Организаторы сократили программу, но сохранили все дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Также прошли детские забеги.

Особое беспокойство у организаторов вызвала жара. Участникам раздавали много воды, а пожарные машины помогали им справляться с перегревом.

«Восемь медицинских случаев без госпитализаций. Для меня это показатель успешного мероприятия», — отметила Александра Посохина.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.