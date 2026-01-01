Замглавы министерства закупок Прикамья назначен Игорь Зелененко Ранее он возглавлял ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства»

Бывший руководитель коммунального учреждения перешёл на работу в министерство закупок.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Игорь Зелененко, ранее занимавший должность директора ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», назначен заместителем министра в краевом министерстве закупок. В новой должности он будет заниматься управлением организацией закупок.

Напомним, в мае 2025 года Зелененко оставил пост директора ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», которое он возглавлял с августа 2024 года.

