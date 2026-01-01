За неделю в Перми произошло 17 ДТП Ранено 20 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 18 по 24 мая в краевом центре произошло 17 ДТП, в которых пострадали 20 человек, включая троих несовершеннолетних.

Госавтоинспекция за этот период зафиксировала 1430 правонарушений. 43 водителя управляли транспортом пьяными, 45 не имели водительского удостоверения.

Зарегистрировано 15 случаев выезда на полосу встречного движения, 92 инцидента, когда водители не предоставили преимущество пешеходам, 101 нарушение ПДД со стороны пешеходов, 35 случаев неправильной перевозки детей.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.