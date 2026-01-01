В Перми стартовали продажи открыток для поддержки тяжелобольных детей Коллекция выполнена по мотивам уральских легенд о Пермской чуди

В Перми представили новую серию сувениров, созданных в рамках исторического проекта «Беглые грамоты» совместно с благотворительным фондом «Дедморозим». Коллекция вдохновлена уральскими легендами о Пермской чуди — загадочном народе, который, по преданиям, ушёл под землю, оставив после себя таинственные копи и обереги.

Главная идея сувениров — показать, что настоящие чудеса творят не мифические существа, а обычные люди, рассказали организаторы. На открытках размещены оригинальные надписи: «Пермские чудьеса — не случайность», «Чудесный край — чудные люди», «Ты — лучшее чудо из всех чудей» и «Город, где чудить — это традиция».

Стоимость одной открытки — 150 руб. Все вырученные средства направляются на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и сиротам, подопечным фонда «Дедморозим».

Приобрести сувениры можно с 1 июня в нескольких точках города:

— кафе Lemon Tree,

— сети кофеен Monkey Grinder,

— музее сладостей «Конфектория»,

— магазине декора Chapter,

— Центре городской культуры,

— на кинофестивале «Медвежонок».

Список адресов постоянно обновляется на сайте фонда.

Организаторы приглашают новых партнёров присоединиться к акции. Для этого можно связаться с координатором проекта Дариной Швецовой по электронной почте или по телефону горячей линии.

