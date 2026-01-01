В Перми стартовали продажи открыток для поддержки тяжелобольных детей
Коллекция выполнена по мотивам уральских легенд о Пермской чуди
В Перми представили новую серию сувениров, созданных в рамках исторического проекта «Беглые грамоты» совместно с благотворительным фондом «Дедморозим». Коллекция вдохновлена уральскими легендами о Пермской чуди — загадочном народе, который, по преданиям, ушёл под землю, оставив после себя таинственные копи и обереги.
Главная идея сувениров — показать, что настоящие чудеса творят не мифические существа, а обычные люди, рассказали организаторы. На открытках размещены оригинальные надписи: «Пермские чудьеса — не случайность», «Чудесный край — чудные люди», «Ты — лучшее чудо из всех чудей» и «Город, где чудить — это традиция».
Стоимость одной открытки — 150 руб. Все вырученные средства направляются на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и сиротам, подопечным фонда «Дедморозим».
Приобрести сувениры можно с 1 июня в нескольких точках города:
— кафе Lemon Tree,
— сети кофеен Monkey Grinder,
— музее сладостей «Конфектория»,
— магазине декора Chapter,
— Центре городской культуры,
— на кинофестивале «Медвежонок».
Список адресов постоянно обновляется на сайте фонда.
Организаторы приглашают новых партнёров присоединиться к акции. Для этого можно связаться с координатором проекта Дариной Швецовой по электронной почте или по телефону горячей линии.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.