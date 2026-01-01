В банках приостановлены операции по счетам Пермской обувной фабрики «Трек» Компания проинформировала о риске прекращения деятельности

Константин Долгановский

С 26 мая в банках приостановлены операции по счетам пермского ООО «Трек». Основанием для блокировки счетов стало решение, принятое в соответствии с п. 1 ст. 76 НК РФ, о взыскании долгов. В документе, направленном в 10 банковских организаций, говорится, что размер отрицательного сальдо единого налогового счёта (ЕНС) предприятия достиг 53,4 млн руб. Отметим, что с 23 апреля в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Накануне Пермская обувная фабрика «Трек» в соцсетях проинформировала о риске прекращения деятельности. Представитель бренда Александр Катламин пояснил, что предприятие находится в сложной финансовой ситуации.

С начала 2026 года численность персонала сократилась с 400 до 75 человек. При этом текущий объём продаж не обеспечивает стабильного функционирования предприятия.

Без поддержки фабрике будет крайне сложно сохранить работу и придётся закрыться уже в этом году, отмечается в видеообращении.

Катламин также отметил, что в 2025 году в стране закрылись 120 обувных компаний — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Согласно финансовой отчетности ООО за 2025 год, выручка компании снизилась до 777,1 млн руб. (-27%), а чистый убыток составил 9,9 млн руб., активы снизились до 1 млрд руб. (-23%).

