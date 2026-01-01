В Перми с владельца покусавшей ребёнка собаки взыскали 200 тысяч рублей

Ирина Молокотина

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел иск отца пострадавшего ребенка к хозяину собаки. Отец требовал компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил его требования.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, инцидент случился вечером 15 июля 2025 года возле дома истца в Мотовилихинском районе. Собака ответчика без поводка и намордника напала на несовершеннолетнего сына истца и покусала его. Мальчик получил рваные раны, потребовавшие долгого лечения, включая болезненные процедуры.

Суд признал владельца собаки виновным в том, что он не обеспечил должный контроль за своим питомцем во время выгула. В результате ответчика обязали выплатить истцу 200 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

