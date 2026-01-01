В пермской больнице случился пожар

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пожаре в больнице Перми на ул. Победы. Информация о возгорании поступила в 18:46 25 мая. На место происшествия сразу же отправились пожарные расчёты, в составе которых было 60 человек, а также 16 единиц специализированной техники.

Огонь охватил медицинскую кушетку. В 19:04 открытое горение было успешно ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 1,5 кв. м.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят тщательную проверку для установления причин пожара.

