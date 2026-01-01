В Пермском крае запустили сервис для привлечения медицинских туристов

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае начал работу сервис MEDPERM, который направлен на привлечение пациентов из других регионов и из-за рубежа. Этот сервис предоставляет помощь в подборе медицинских учреждений, покупке билетов, поиске жилья, организации лечения, питания и отдыха. Проект получил поддержку краевых властей, так как медицинский туризм способствует увеличению доходов в отрасли.

Одним из главных преимуществ сервиса является стоимость лечения. В Перми медицинские услуги при одинаковом уровне качества и оснащении стоят на 30-50% дешевле, чем в столичных клиниках. Это объясняется более низкой арендой помещений, операционными расходами и отсутствием столичной наценки, несмотря на высокий уровень подготовки медицинских специалистов. Оборудование во многих пермских больницах приобретается у тех же производителей, что и в Москве.

Особое внимание уделяется лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова проводятся малоинвазивные рентгенэндоваскулярные процедуры и сложные кардиохирургические операции.

Также перспективным направлением является онкология. Планируется значительное увеличение числа пациентов после открытия нового онкологического центра в Камской долине в начале 2027 года. В состав центра будет входить гостиница для иногородних пациентов.

