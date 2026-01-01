В Пермском крае выросло число китайских предпринимателей Количество граждан КНР, занимающих руководящие должности в организациях Прикамья, увеличилось втрое

В Пермском крае фиксируется устойчивый рост доли предпринимателей из Китая. Такие данные предоставили «Новому компаньону» в УФНС России по региону, подготовленные на основе сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Согласно статистике, к 1 марта 2026 года количество граждан КНР, занимающих руководящие должности в организациях Прикамья, выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом — до 12 человек. Число учредителей юридических лиц увеличилось на 19% и достигло 37 человек. При этом показатель по индивидуальным предпринимателям продемонстрировал небольшое снижение — на 8%, до 34 человек.

Для сравнения: на 1 марта 2024 года в регионе насчитывалось 29 китайских учредителей (+11% год к году), 4 руководителя (+33%) и 36 индивидуальных предпринимателей (+9%).

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением стратегии китайского бизнеса. Если ранее более половины компаний из КНР концентрировались вокруг Москвы и в приграничных районах Дальнего Востока, то теперь география их присутствия расширяется на всю территорию России.

«Пермь — крупный промышленный город, серьёзный логистический узел, у нас достаточно высокие доходы у населения. Мы, конечно же, находимся в зоне их интересов. Большинство китайских компаний стремятся прийти в Россию не на год-два, а развиваться и оставаться. Они хотят увеличивать продажи и расширять свои сети. И это, безусловно, повлечёт открытие региональных представительств, в том числе и в Перми», — отметила старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

По мнению эксперта, рост интереса китайского бизнеса к российским регионам обусловлен несколькими факторами. Первый — высокие торговые пошлины, введённые в период администрации Дональда Трампа, которые подтолкнули китайских производителей к диверсификации экспортных рынков. Россия, демонстрирующая лояльность к китайским товарам и освободившая ниши после ухода европейских компаний, стала одним из приоритетных направлений.

Второй фактор — сокращение доли российских производителей на маркетплейсах из-за роста издержек и логистических затрат. Это создало дополнительные возможности для китайских компаний, которые обладают низкой себестоимостью продукции, доступом к дешёвому сырью и рабочей силе.

Кроме того, стремясь закрепиться на российском рынке на долгосрочной основе, китайские бизнесмены всё чаще выбирают путь официальной регистрации. Это позволяет им стать полноценными участниками рынка, снизить зависимость от условий маркетплейсов и минимизировать риски, связанные с использованием неформальных схем ведения деятельности.

