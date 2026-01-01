Более половины жителей Перми планируют подработать этим летом Наибольшим спросом пользуются курьерская доставка, такси и перевозки

«Авито Подработка» и «Авито Реклама» провели масштабный опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, насколько востребована летняя подработка. Оказалось, что 58% респондентов либо уже совмещают основную деятельность с дополнительной, либо собираются заняться этим летом. Из них 21% твёрдо намерены искать подработку, 22% рассматривают такую возможность, а 15% работают в таком режиме круглый год. Об этом «Новому компаньону» рассказали в компании «Авито».

В Перми наибольшим спросом пользуются курьерская доставка, такси и перевозки — 21%. Дополнительные смены или задачи на основном месте работы выбрали 19%, работу на мероприятиях (промоутеры, фестивали, концерты, спорт) — 15%.

Заняться оказанием бытовых услуг (ремонт, сборка мебели, клининг, помощь по дому, сад) планируют 13%, работать на складах, в логистике и услугах по уходу (дети, животные и пожилые люди) — по 12%.

Продажи на рынках и ярмарках выбрали 11%, работу на открытом воздухе (озеленение, благоустройство, мойка) — 9%, а работать вожатыми, сотрудниками кафе и ресторанов, а также аниматорами хотели бы от 6 до 4%.

Гендерные различия тоже заметны: мужчины чаще выбирают доставку и ремонт, а женщины — уход и работу в сфере обслуживания.

Почти половина из опрошенных (46%) рассчитывает заработать до 30 тыс. руб. в месяц, 35% — от 30 до 60 тыс. руб. Средний ожидаемый доход среди определившихся — 39 249 руб.

Потратить заработанное на путешествия и отпуск планируют 43% опрошенных, на сбережения — 40%, на крупные покупки (техника, ремонт, авто) — 26%, на повседневные нужды и саморазвитие — по 18%, на подарки и развитие бизнеса — по 7%, а на развлечения — 6%.

Для большинства респондентов (54%) ключевой фактор в подработке — гибкий график. Также значимы близость к дому (39%), быстрая оплата (32%), надёжность и безопасность (25%), быстрый старт (25%) и интерес к самой работе (15%).

Зумеры (18-24 года) проявляют наибольшую активность: 41% из них точно будут подрабатывать летом (в среднем по стране — 20%). Молодые люди чаще копят заработанное: среди 18-24-летних так поступают 39%, среди 25-34-летних — 34%, в среднем по выборке — 29%. Ожидаемый доход у молодёжи тоже выше: у зумеров — 46 150 руб., у 25-34 лет — 44 545 руб.

«С началом каникул у молодёжи появляется больше времени для подработки. Они подходят к этому осознанно и чаще откладывают деньги», — отмечает Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

