Пермский фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня Постановщиком открытия фестиваля стал Сергей Мандрик

Фестиваль «Город встреч» (0+) стартует в Перми в День города 12 июня. Шоу-открытие впервые пройдет на эспланаде — с видом на светомузыкальный фонтан и закатное солнце.

Постановщиком открытия, как и год назад, стал Сергей Мандрик, основатель балета Street Jazz и режиссер эстрадных шоу. Хореографами, как и в прошлые годы, стали Евгений Присяжный и Виолетта Щепетильникова. Генеральный продюсер — по-прежнему Наталья Галкина. Специально для открытия 40 пермских артистов готовят эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. Первым выступит академический хор «Млада».

Имя федерального хедлайнера пока не названо.

Для фестиваля на эспланаде будет специально возведена трёхуровневая сцена.

Летний фестиваль «Город встреч» в этом году пройдёт в четвёртый раз. Ключевой темой станет единение народов, людей и культур в регионе, где проживает свыше 120 этносов. «Город встреч» станет флагманским событием программы Года народного единства в Прикамье.

Среди событий фестиваля — «Обряды-наряды», фестиваль уличных театров, «Ведём себя культурно», «Танцуй. Открывай» и другие мини-фестивали, как привычные, так и новые.

Фестиваль продлится до конца августа и завершится, по традиции, «Ночью города». Впервые часть программы пройдет в новых для зрителей локациях, в том числе в Пермском крае.

