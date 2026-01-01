Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Фестиваль моноспектаклей пройдёт в Перми в октябре
«МоноФест» объявил о приёме заявок на участие
Пермское отделение Союза театральных деятелей объявило сроки проведения фестиваля моноспектаклей «МоноФест» (18+) 2026 года. Он пройдёт в Перми в тринадцатый раз 9-12 октября.
До 30 июня фестиваль принимает заявки в драматическом, оперном, балетном искусстве, а также в театре кукол. Программа фестиваля будет опубликована не позднее 20 августа 2026 года.
Исполнительный директор фестиваля — заместитель председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей Сергей Баракин, арт-директор — театральный критик Татьяна Тихоновец.
