В Перми пройдет просветительский фестиваль «Природа города»
Экофестиваль состоится 5 и 6 июня
Экологический фестиваль «Природа города» намечен на 5 и 6 июня. Об этом сообщает на личных медиаресурсах мэр Перми Эдуард Соснин.
Экофест пройдёт в шестой раз на площадках парка культуры и отдыха «Балатово». В программе — познавательные маршруты, экопрактики, природные лаборатории, ботанические соревнования, экспертные экскурсии, музыкальная и спортивная программы.
Запланирована благотворительная акция «Добрая ярмарка» с участием собак. Гости смогут проконсультироваться с грумерами, посетить мастер-классы, посмотреть показ собачьих мод и вакцинировать четвероногих друзей.
Участники традиционной акции «Экодоброволец» вместе с волонтерами смогут помочь приютам, прибраться на субботниках, высадить растения, установить домики для птиц и насекомых.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.