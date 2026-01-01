В Перми пройдет просветительский фестиваль «Природа города» Экофестиваль состоится 5 и 6 июня

Telegram-канал Эдуарда Соснина

Экологический фестиваль «Природа города» намечен на 5 и 6 июня. Об этом сообщает на личных медиаресурсах мэр Перми Эдуард Соснин.

Экофест пройдёт в шестой раз на площадках парка культуры и отдыха «Балатово». В программе — познавательные маршруты, экопрактики, природные лаборатории, ботанические соревнования, экспертные экскурсии, музыкальная и спортивная программы.

Запланирована благотворительная акция «Добрая ярмарка» с участием собак. Гости смогут проконсультироваться с грумерами, посетить мастер-классы, посмотреть показ собачьих мод и вакцинировать четвероногих друзей.

Участники традиционной акции «Экодоброволец» вместе с волонтерами смогут помочь приютам, прибраться на субботниках, высадить растения, установить домики для птиц и насекомых.

