Четверть пермяков путешествуют чаще одного раза в год Для большинства из них на первом месте стоит комфорт

Константин Долгановский

По свежим данным «Авито Путешествий», четверть жителей Перми отправляется в поездки чаще одного раза в год. В среднем пермяки путешествуют дважды за 12 месяцев. Для большинства на первом месте в поездке — комфорт (48%), а также получение новых эмоций (22%). Онлайн-опрос проводился в мае этого года среди совершеннолетних россиян. Об этом «Новому компаньону» сообщили в «Авито».

Пермяки чаще всего выбирают смешанный формат (46%) — сочетание экскурсий, прогулок и отдыха, а также активный отдых (21%) с насыщенной программой.

Как выяснилось, 21% опрошенных ездят в отпуск 2-3 раза в год, а 26% — раз в год. Четверть респондентов путешествуют реже. При этом мужчины чаще женщин вообще не ездят в отпуск (24% против 19%).

По данным опроса, 40% россиян тщательно продумывают маршрут, жильё и билеты заранее. Среди молодёжи 18-24 лет таких почти половина (47%). Полностью спонтанные поездки выбирают 15% опрошенных, чаще — люди старшего поколения.

Интересная тенденция последнего времени — жёсткие сценарии теряют популярность, и большинство предпочитают гибкий план, в котором есть основной маршрут, но с возможностью изменений (40%). Ещё 30% принимают решения уже на месте.

Опрос показал, что оптимальным отдыхом пермяки считают сочетание активности и расслабления (37%). Чисто спокойный или полностью активный отдых выбрали 22% респондентов, а формат «жить как местный» — 12%.

Среди направлений лидируют поездки к морю (34%), городской туризм (15%) и загородный отдых (13%).

Что касается бюджета и приоритетов, то 41% горожан ставят на первое место комфорт, 38% готовы платить больше ради впечатлений, экономию как приоритет рассматривают только 14%.

Большинство путешественников придерживаются среднего бюджета (63%), каждый пятый готов доплачивать за удобство, а 11% ищут минимальные расходы.

«Сегодня у путешественников нет единого сценария отдыха: кто-то тщательно планирует каждую деталь, а кто-то выбирает спонтанные поездки. На платформе представлены самые разные форматы размещения, поэтому пользователи могут подобрать вариант практически под любой стиль путешествий и бюджет», — отмечает Анастасия Бардина, руководитель направления «Привлечение гостей».

