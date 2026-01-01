Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приедет популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко собирается на премьеру спектакля по своему роману Поделиться Твитнуть

Репетиция спектакля "Рыцари сорока островов"

Роман Горбатовский

В Пермском ТЮЗе заканчивается работа над спектаклем «Рыцари сорока островов» (12+) по дебютному роману фантаста Сергея Лукьяненко.

Это история о том, как инопланетяне похищают подростков 10-17 лет и помещают их на архипелаг, состоящий из сорока островов, соединённых мостами. Дети должны следовать правилам Игры, которые довольно просты: нельзя воевать после заката, смотреть на небо во время заката и восхода солнца и не играть в поддавки. Для победы нужно захватить все сорок островов, и победители смогут вернуться домой. Поскольку каждый хочет попасть домой к родным и близким, каждому приходится сражаться и убивать. Бои ведутся на деревянных мечах, которые в бою превращаются во вполне смертоносные стальные. Правда, чтобы меч стал боевым, нужно искреннее желание убивать.

Обещан спектакль для всей семьи. Режиссёр-постановщик — художественный руководитель театра Константин Яковлев. Премьерная серия показов пройдёт 16, 17 и 18 июня. Сергей Лукьяненко собирается на них присутствовать.

