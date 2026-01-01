За неделю в Перми случилось 17 ДТП

Константин Долгановский

За минувшую неделю на территории Перми зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили 20 человек, включая троих несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено свыше 1,4 тыс. нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделялось выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения: зафиксировано 43 таких случая. Из них 18 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 18 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, семеро сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Среди других выявленных нарушений:

— 45 фактов управления транспортным средством лицами, не имеющими водительского удостоверения;

— 15 случаев выезда на полосу встречного движения;

— 92 эпизода непредоставления преимущества пешеходам;

— 101 нарушение ПДД со стороны пешеходов;

— 35 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила, проявлять внимательность и ответственность.

