Доходы бюджета Пермского края за четыре месяца составили 107,9 млрд рублей

Министерство финансов Пермского края представило данные о выполнении консолидированного бюджета региона за первые четыре месяца 2026 года. Согласно документу, по сравнению с годовым планом бюджет выполнен на 31,5%, а общая сумма доходов достигла 107,9 млрд руб.

От налогов на прибыль организаций в казну поступило 23,6 млрд руб., от НДФЛ — 29,4 млрд руб., от налога на имущество — 11,2 млрд руб.

Расходы регионального бюджета на 1 мая 2026 года составили 107,5 млрд руб., что составляет 28,5% от годового плана.

