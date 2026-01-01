Омбудсмен помог пермскому срочнику получить удостоверение ветерана боевых действий

фото: www.globallookpress.com

В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко поступило обращение от молодого человека, который проходил военную службу по призыву в Белгородской области в 2023-2024 годах. По его словам, он участвовал в боевых действиях по отражению вооружённого нападения на территорию Белгородской области со стороны украинской стороны. Однако ему отказали в выдаче удостоверения «Ветеран боевых действий».

Уполномоченный послал запрос в Военный комиссариат Пермского края, но получил отказ. В ответе говорилось, что войсковая часть, где служил заявитель, не входит в перечень воинских частей, привлечённых к выполнению таких задач, утверждённый Министерством обороны России. Этот ответ не позволял полностью оценить ситуацию.

Тогда краевой омбудсмен направил дополнительные запросы в Военную прокуратуру Пермского края и Министерство обороны РФ. В результате рассмотрения вопроса удостоверение было выдано заявителю.

Позже молодой человек выразил благодарность за помощь в телефонном разговоре.

