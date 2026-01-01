Модернизацию приложения общественного транспорта Перми оценили в 20 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июня

Константин Долгановский

В Перми ищут подрядчика, который займётся модернизацией приложения городского общественного транспорта. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

По условиям контракта подрядная организация обязана поддерживать работоспособность информационной системы, выполнить модернизацию серверной инфраструктуры и программного обеспечения, а также оперативно устранять возникающие технические сбои и неисправности. Период оказания услуг охватывает два года: с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года.

Техническое задание также определяет ключевые функции мобильного приложения после обновления. Пассажирам будет доступно несколько способов оплаты проезда: сканирование QR-кода, размещённого в салоне транспортного средства; выбор маркировки транспорта на интерактивной карте с привязкой к геолокационным данным платформы МАЯК-СН; идентификация транспортного средства через сигнал BLE-маяка; ручной ввод государственного регистрационного номера с верификацией через систему МАЯК-СН.

Начальная (максимальная) стоимость контракта установлена на уровне 19,9 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июня.

