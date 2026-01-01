Пермячку осудят за хищение 15 млн рублей, выделенных на развитие фермы

Сергей Глорио

В Пермском крае передано в суд уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на сумму 15 млн руб. Обвиняемой по делу проходит 54-летняя жительница Перми, ранее занимавшаяся предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства.

По данным следствия, в начале 2021 года обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем и главой крестьянского фермерского хозяйства, подала в Министерство сельского хозяйства Пермского края заявку на получение государственной поддержки. В пакете документов она указала намерение развивать молочное животноводство: заниматься разведением крупного рогатого скота и реализацией сырого молока. В апреле 2021 года было подписано соглашение о предоставлении гранта, и на счёт заявительницы поступило 15 млн руб.

Вместо инвестиций в развитие производства полученные средства были израсходованы на личные цели. Для сокрытия нецелевого использования бюджета женщина систематически направляла в надзорные органы фальсифицированные отчёты: поддельные договоры купли-продажи, завышенные данные о производственных показателях и иные документы, не соответствующие действительности.

Расследование, проведённое следователем ОМВД России «Краснокамский», квалифицировало действия обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

