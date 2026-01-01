В Перми суд вынес приговор бывшим полицейским за взятки и попытку сбыта наркотиков Их отправят в колонию строгого режима и оштрафуют на крупные суммы

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Перми

В Ленинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Павел Боровиков и его бывший коллега, старший оперуполномоченный Данила Каракулов, обвинялись в получении крупной взятки и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Как следует из материалов дела, в мае прошлого года Павел Боровиков и Данила Каракулов, находясь на службе в Кировском районе, задержали троих местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Один из задержанных, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил полицейским не оформлять протокол и отпустить его за 10 тыс. руб. Однако Боровиков потребовал за «бездействие» 600 тыс. руб. После переговоров сумма была снижена, и в течение нескольких дней бывшие сотрудники полиции получили от задержанных не менее 348 тыс. руб. Завершить схему не удалось: взяткодателей задержали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков.

Следствие также установило, что летом того же года Павел Боровиков приобрёл у неустановленных лиц наркотические вещества и части растений, содержащие наркотики. Он подготовил их к продаже: упаковал и спрятал в тайнике на земельном участке. Однако реализовать наркотики не успел — его действия были пресечены правоохранителями.

В суде оба подсудимых признали вину частично. При этом Боровиков не признал попытку сбыта наркотиков.

Суд признал обоих виновными в получении взятки в особо крупном размере. Павел Боровиков также был осуждён за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

В итоге Павла Боровикова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу 1,84 млн руб. Ему также запретили занимать должности на госслужбе 10 лет.

Данила Каракулов осуждён на семь лет лишения свободы со штрафом 1,74 млн руб. Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе 5 лет.

Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. У осуждённых конфискованы полученные в качестве взятки 348 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

