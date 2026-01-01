Власти Перми до 2029 года расселят более 6,2 тысячи жителей аварийных домов На эти цели направят более 4,4 млрд рублей

Константин Долгановский

Власти Перми утвердили новую редакцию программы по расселению граждан из аварийного жилья. За пять лет — с 2025 по 2029 год — планируется расселить 152,3 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Новые квартиры или денежные компенсации получат более 6,2 тыс. жителей города. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

Среди ключевых показателей на 2026 год в мэрии отметили переселение 1791 человека из 30 тыс. кв. м аварийного жилья, приобретение 137 квартир для детей-сирот и улучшение жилищных условий для 110 молодых семей.

На реализацию программы в 2026 году выделено 4,474 млрд руб. из различных источников:

— 1,501 млрд руб. — из бюджета Перми;

— 1,087 млрд руб. — из краевого бюджета;

— 1,138 млрд руб. — из федерального бюджета.

— 747,6 млн руб. — из внебюджетных источников.

По данным на начало 2025 года, в городе насчитывалось 695 аварийных многоквартирных домов общей площадью 447,4 тыс. кв. м, где проживало 20,3 тыс. человек. К началу 2026 года количество таких домов сократилось до 577, а площадь — до 406,8 тыс. кв. м, число проживающих — до 17,5 тыс. человек. Доля жителей в аварийном жилье составляет около 1,1-1,4%.

Кроме того, в Перми действует отдельная программа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На начало 2025 года в списке на получение жилья значилось 1755 человек, к 2026 году — 1657. Ежегодно этот список пополняется, в том числе за счёт перевода из других муниципалитетов. Для сирот приобретаются благоустроенные квартиры площадью не менее 28 кв. м.

Также в городе реализуются меры поддержки молодых семей: на начало 2025 года в очереди стояло 422 семьи, к 2026 году — 370. Ежегодно выдаются жилищные сертификаты не только молодым семьям, но и ветеранам, инвалидам и реабилитированным гражданам.

