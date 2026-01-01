Число выданных автокредитов в Прикамье сократилось на 2,7%

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,17 тыс. автокредитов. что на 2,7% меньше, чем в марте. В целом по РФ выдано 84,3 тыс. автокредитов. Это на 9,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Больше всего автокредитов в апреле 2026 года получили жители Москвы (5,91 тыс.), Московской области (5,15 тыс.), Республики Татарстан (4,08 тыс.), Санкт-Петербурга (3,88 тыс.) и Краснодарского края (3,2 тыс.).

Среди 30 регионов, лидирующих по выдаче автокредитов, наибольшее снижение их числа в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем произошло в Санкт-Петербурге (-21,8%), Москве (-19,2%), Ростовской (-17,4%) и Московской (-16,3%) областях, а также в Краснодарском крае (-14%). В то же время в некоторых регионах количество выданных кредитов, наоборот, выросло. Например, в Новосибирской области (+3,5%), Кемеровской (+2,6%), Республике Башкортостан (+1,6%) и Самарской области (+1,1%).

«После небольшого подъема в марте, в апреле 2026 года мы наблюдаем снижение числа выданных автокредитов, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В целом, уровень выдачи автокредитов остается невысоким, что указывает на низкий спрос. Это связано с недавним повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. Банки также проявляют осторожность и ужесточают требования к кредитным историям заемщиков, что снижает риски просрочек».

