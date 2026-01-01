На собеседовании задержали жительницу Прикамья с долгом по алиментам в 2,3 млн рублей

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Куеде прямо на собеседовании при устройстве на работу на местный мясокомбинат судебные приставы задержали местную жительницу, задолжавшую алименты на двух несовершеннолетних детей в размере 2,3 млн руб., сообщили ГУФССП России по Пермскому краю.

Чтобы избежать встреч с работниками органов принудительного исполнения, жительница вела кочевой образ жизни. Она регулярно меняла место жительства и работы, перебивалась случайными заработками и скрывала источники дохода. Судебные приставы неоднократно пытались её задержать, но каждый раз она ускользала в последний момент. В результате женщину объявили в розыск.

Ситуация изменилась, когда должница решила снова сменить работу. В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что она подала документы в отдел кадров местного мясокомбината на должность работницы колбасного цеха. Судебный пристав связался с руководством предприятия и договорился о помощи в задержании.

Гражданку пригласили на собеседование и подписание документов. Однако вместо представителя кадрового отдела её встретил судебный пристав. Сразу же был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». С проходной комбината женщину доставили в суд.

По итогам рассмотрения дела должнице назначили административное наказание в виде 50 часов обязательных работ.

