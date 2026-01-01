В Пермском крае более 26 тысяч родителей-пенсионеров получают повышенную пенсию Размер выплаты составляет треть от фиксированной части страховой пенсии

Константин Долгановский

В Пермском крае более 26 тыс. родителей-пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Это право распространяется на тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда по Пермскому краю.

Право на выплату имеют работающие и неработающие пенсионеры по старости или инвалидности. (9584,69 руб.). В частности, за одного иждивенца 3194,89 руб., за двух иждивенцев 6389,78 руб., а за трёх иждивенцев 9584,69 руб.

Доплата предусмотрена максимум за трёх человек. За одного ребёнка доплата может быть назначена обоим родителям-пенсионерам.

В Соцфонде отмечают, что доплата положена не только за родных детей, но и за братьев, сестёр, внуков и правнуков, если они находятся на иждивении, не имеют трудоспособных родителей, либо учатся очно до 23 лет или имеют инвалидность с детства.

При этом право на надбавку теряется, если иждивенец устраивается на работу, его отчисляют из вуза или он переводится на заочную/вечернюю форму обучения. Однако при взятии академического отпуска выплата сохраняется.

«Доплата устанавливается в беззаявительном порядке. Если при назначении пенсии повышение не было учтено, необходимо обратиться в МФЦ или клиентскую службу СФР с документами», — пояснили в Социальном фонде России по Пермскому краю.

