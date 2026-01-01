Затонувшие в Прикамье суда поднимались со дна рек с нарушениями Прокуратура обязала федеральное учреждение проводить оценку воздействия на водные биоресурсы

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о водных биологических ресурсах установила, что ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних путей» поднимало затонувшие бесхозные суда (их части и механизмы) в реках Сылва, Чусовая и Кама без оценки воздействия этой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания, а также без согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, после проверки руководителю учреждения было вынесено представление, но меры по устранению нарушений не были приняты, так как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска прокуратуры.

Однако Пермский краевой суд отменил это решение, признав правоту природоохранного прокурора. Суд обязал федеральное учреждение провести оценку воздействия выполненных работ на водные биоресурсы и среду их обитания.

