Родители 14-летнего хоккеиста из Прикамья отсудили 160 тысяч за сломанную челюсть

фото: ИА "Регнум"

В Пермском крае судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу травмированного подростка.

Как сообщили в ГУФССП по региону, конфликт между двумя подростками, занимающимися хоккеем, привёл их родителей в суд. Причиной ссоры стало то, что 14-летний хоккеист из Прикамья начал бросать листья в 13-летнего игрока из другой команды. Мальчик воспринял это как оскорбление и попытался выяснить, почему так происходит. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Старший участник конфликта ударил младшего по лицу, что привело к легким травмам.

Подростка госпитализировали с переломами скуловой кости и челюсти, гематомой лица и ушибом глазного яблока. В больнице он провел около месяца и даже после выписки продолжал наблюдаться у врачей.

Мать подростка обратилась в суд с требованием компенсировать негативные последствия драки. Иск был удовлетворен. Поскольку виновник травм не достиг совершеннолетия, обязательства по возмещению морального вреда были возложены на его родителя. Ответчик также должен был выплатить деньги, потраченные истцом на услуги юриста. Общая сумма взыскания составила 160 тыс. руб.

Решение суда было передано на исполнение в отдел судебных приставов по городу Березники и Усольскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства счета одного из родителей нарушителя были арестованы. На них оказалось достаточно средств для погашения всей суммы задолженности перед пострадавшей стороной.

