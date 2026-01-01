Инвестированием занимается 43% пермяков Ещё 37% проявляют интерес, но пока не вложились

Исследование «Авито Работы» показало, что 80% респондентов из Перми инвестируют или планируют это сделать. Из них 17% инвестируют регулярно, 26% — периодически, 27% проявляют интерес, но пока не вложились, а 10% намерены начать инвестировать в ближайший год.

Среди пермяков самыми популярными инструментами для инвестиций стали банковские вклады (66%), акции (47%), золото и драгоценные металлы (27%), облигации (23%), прямые вложения в недвижимость (21%) и криптовалюта (15%).

Константин Долгановский

Средний ежемесячный доход россиян, занимающихся инвестициями или планирующих это, составляет 77 100 руб. Акции чаще всего выбирают IT-специалисты (48%), топ-менеджеры (45%), фрилансеры (45%), инженеры и научные сотрудники (44%), а также работники промышленности (41%). В золото инвестируют IT-специалисты (25%), инженеры и научные сотрудники (24%), работники промышленности (24%), облигации предпочитают специалисты службы поддержки (35%), IT-специалисты (28%), работники промышленности (28%).

Респонденты чаще всего считают привлекательными для инвестиций энергетику и нефтегаз (36%), недвижимость и строительство (30%), IT и технологии (28%). Меньший интерес вызывают здравоохранение и фармацевтика (15%), транспорт и логистика (8%), финтех и банки (6%), розничная торговля (4%). Зумеры 18-24 лет предпочитают IT (35% против 26% в среднем), а миллениалы 35-44 лет — недвижимость (30% против 28%).

Пермяки в среднем инвестируют или планируют инвестировать 14% от дохода. Большинство (46%) готовы вкладывать от 5 до 10%, 29% — от 11 до 15%.

При выборе инструмента пермяки обращают внимание на уровень риска (40%), долгосрочный потенциал роста (36%), потенциальную доходность (29%), простоту использования (28%), гарантию отсутствия убытков (24%), возможность получения промежуточного дохода (22%), ликвидность (20%).

В условиях высокой ключевой ставки инвесторы предпочитают консервативные инструменты. Также растёт популярность продуктов с регулярными выплатами.

